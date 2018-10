Polizeipräsidium Stuttgart / Parfüm geraubt - Zeugen gesucht

Parfüm geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen - Zwei bislang unbekannte Männer erbeuteten am Freitag (12.10.2018) in einer Parfümerie an der Vaihinger Straße zwei hochwertige Herrenparfüms und flüchteten anschließend in Richtung Filderbahnplatz. Die Männer betraten gegen 12.45 Uhr das Geschäft und während einer der Beiden die allein anwesende 62-jährige Verkäuferin einschüchterte, stahl der Zweite zwei Herrenparfüms "Aventus" der Marke Creed im Gesamtwert von zirka 360 Euro aus den Auslagen. Einer der Männer ist zirka 25 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, hatte dunkle, kurze Haare, wirkte gepflegt, vermutlich Südländer. Er war bekleidet mit Jeanshose, dunkler Sweatjacke mit Kapuze und trug ein dunkles Basecap. Sein Komplize ist zirka 20 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er war ebenfalls schlank und wirkte gepflegt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

