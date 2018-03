Polizeipräsidium Stuttgart / Parker angefahren und geflüchtet - ...

Parker angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen - Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag (13.03.2018) einen an der Hedelfinger Straße abgestellten Fiat-Transporter angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der 38 Jahre alte Fahrer des Transporters hatte diesen gegen 10.00 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als er gegen 22.10 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug seitlich gegen seinen Transporter gefahren war und dessen Fahrer von der Unfallstelle geflüchtet war. Am Transporter wurde die Fahrertüre stark eingedrückt, der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 8.000 Euro belaufen. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen Lastwagen, handelte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/