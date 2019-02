Polizeipräsidium Stuttgart / Pizzabote beraubt - Zeugen gesucht

Pizzabote beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West - Zwei bislang unbekannte männliche Täter haben am Dienstag (19.02.2019) einen 25 Jahre alten Pizzaboten zum Schloss Solitude bestellt und ausgeraubt. Die Unbekannten orderten Pizzas und Getränke zu einer Parkbank beim Schloss Solitude. Der Auslieferer kam gegen 23.05 Uhr bei der vereinbarten Örtlichkeit an und wurde telefonisch hinter das Gebäude dirigiert. Dort erwarteten ihn die zwei unbekannten Männer. Sie waren vollständig vermummt, bedrohten ihn mit einem Messer und einem Pfefferspray und forderten von ihm die bestellten Lebensmittel und Bargeld. Der Pizzabote händigte in der Folge zirka 30 Euro Bargeld und in einer Thermobox drei Pizzas, drei Cheeseburger und drei Dosen Cola aus. Anschließend sprühten die Täter ihrem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Der 25-Jährige krümmte sich nun vor Schmerzen und bekam von einem Täter noch einen Tritt in die Magengegend. Daraufhin flüchteten die Unbekannten. Die nun alarmierten Polizeibeamten lösten sofort eine Fahndung aus, die bislang erfolglos verlief. Rettungskräfte waren ebenfalls vor Ort und kümmerten sich um die Verletzungen des Pizzaboten. Zur Täterbeschreibung konnte der 25-Jährige angeben, dass einer der Täter dunkelhäutig, zirka 180 Zentimeter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt war und eine muskulöse Statur hatte. Er war schwarz bekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, schwarz bekleidet und hatte eine dickliche Statur. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

