Polizeipräsidium Stuttgart / Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd - Unbekannte haben in der Nacht von Montag (04.03.2019) auf Dienstag (05.03.2019) mit einem größeren Stein die hintere Fensterscheibe eines in der Burgstraße geparkten Pkws eingeworfen. Zuvor hatten die Täter versucht die vorderen Fahrzeugscheiben einzuschlagen. Die unbekannten Täter durchsuchten das Fahrzeug, fanden aber offenbar nichts Brauchbares. Es befanden sich keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

