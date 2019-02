Polizeipräsidium Stuttgart / Pkw kollidiert mit Stadtbahn

Pkw kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart-Zuffenhausen - Am Samstag (09.02.2019) hat sich am Übergang Heilbronner-/ Ludwigsburger Straße eine Kollision zwischen einem Pkw und einer Stadtbahn der Linie U 7 ereignet. Ein 25-jähriger Lenker eines Pkw Audi befuhr gegen 17.25 Uhr die Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Zuffenhausen. Unmittelbar vor der Haltestelle Friedrichswahl bog er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links ab, um über den Gleisbereich zu wenden. Hierbei übersah er die in gleicher Richtung fahrende Stadtbahn und prallte mit dieser zusammen. Bei dem Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 Euro. Verletzte waren nicht zu beklagen. Der Stadtbahnverkehr musste in der Zeit von 17.20 Uhr bis 18.15 Uhr unterbrochen werden. Durch eine teilweise Umleitung der Linien U 15 und U 7 sowie dem Einsatz von Taxis zwischen der Haltestelle Friedrichswahl und Pragsattel konnte ein Ersatzverkehr gewährleistet werden.

