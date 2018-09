Polizeipräsidium Stuttgart / Pkw kollidiert mit Stadtbahn und ...

Pkw kollidiert mit Stadtbahn und Radfahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt - Eine 53 Jahre alte Pkw-Fahrerin ist am Freitagnachmittag (14.09.2018) mit einem Stadtbahnzug der Linie U2 sowie mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Die Autofahrerin befuhr mit ihrem BMW gegen 14.00 Uhr die König-Karl-Straße in Richtung Wilhelmsplatz. Aus noch unbekannten Gründen musste sie einem Radfahrer nach links ausweichen und kollidiert in Folge mit einer unmittelbar hinter ihr in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug wieder nach rechts abgewiesen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der 57-jährige Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 52-jährige Stadtbahnfahrerin und die Autofahrerin kamen ohne Verletzungen davon. Auch die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 70.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die König-Karl-Straße zwischen Daimler- und Wilhelmsplatz bis zirka 15.30 Uhr gesperrt werden. Betroffen von der Sperrung waren auch die Linien U2 und U19. Der Gleiskörper ist an dieser Stelle nicht von der Fahrbahn getrennt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Vor dem Unfall soll es zwischen dem Radfahrer und der Pkw-Fahrerin zum Streit gekommen sein. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

