Polizeipräsidium Stuttgart / Pkw schneidet Linienbus - Zeugen gesucht

Pkw schneidet Linienbus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Eine unbekannte Pkw-Fahrerin hat am Freitagnachmittag (21.09.2018) die Fahrspur eines Linienbusses geschnitten und diesen zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Der Linienbus befand sich gegen 14.15 Uhr auf der Busspur in der Schillerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Die unbekannte Fahrerin befand sich links neben dem Bus und fuhr in die gleiche Richtung. Auf Höhe der Taxistände bog die Unbekannte plötzlich rechts in den Bereich des Hauptbahnhofs ein, querte hierfür die Busspur, offensichtlich ohne auf den Linienbus zu achten. Der 46 Jahre alte Busfahrer leitete eine Vollbremsung ein und verhinderte damit einen Zusammenstoß. Durch die Gefahrenbremsung verletzte sich ein einjähriger Junge leicht am Kopf, als sein Kinderbuggy seitlich umkippte. Auch die 22 Jahre alte Mutter des Kindes verletzte sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie im Anschluss in ein Krankenhaus. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ältere Dame mit einer schlanken Figur gehandelt haben. Sie fuhr einen weißen VW-Polo mit einer Zulassung aus dem Rems-Murr-Kreis. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

