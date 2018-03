Polizeipräsidium Stuttgart / Polizeibeamten angegriffen und ...

Polizeibeamten angegriffen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (16.03.2018) in der Klett-Passage einen 30 Jahre alten Polizeibeamten angegriffen und ist geflüchtet. Der 30 Jahre alte Bundespolizist befand sich auf dem Nachhauseweg, als er gegen 18.05 Uhr beobachtete, wie ein 30 Jahre alter Mann einem 67-Jährigem gegen den Kopf schlug. Bei der vorläufigen Festnahme des 30-Jährigen stieß ihn der unbekannte Täter von der Seite so heftig an, dass er mit dem 30-Jährigen auf den Boden stürzte. Der Unbekannte versuchte dann offenbar den 30-Jährigen zu befreien, bevor er in unbekannte Richtung davonrannte. Der aggressive 30-Jährige, der auf der Wache mehrere Polizeibeamte beleidigte, wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er sich an der Kasse vor den 67-Jährigen gedrängelt, der ihn daraufhin ansprach. Anschließend schlug der 30-Jährige dem älterem Mann gegen den Kopf. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

