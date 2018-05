Polizeipräsidium Stuttgart / Polizeieinsatz wegen Kundgebungen

Polizeieinsatz wegen Kundgebungen

Stuttgart-Feuerbach - Die Polizei hat am Samstag (12.05.2018) zwei Kundgebungen in Feuerbach begleitet und Demonstranten und Gegendemonstranten getrennt gehalten. An einer auf dem Wilhelm-Geiger-Platz angemeldeten Kundgebung zum Thema "Nein zu DITIB Deutschland! Gegen die Erdogan Moschee in Stuttgart-Feuerbach!" nahmen zwischen 13.35 Uhr und 15.00 Uhr bis zu 120 Personen teil. Zur Gegendemonstration des "Bündnis Stuttgart gegen Rechts" versammelten sich zwischen 12.20 Uhr und 15.00 Uhr bis zu 350 Teilnehmer. Insgesamt waren mehrere Hundert Beamtinnen und Beamte zum Schutz der Demonstrationen, zur Trennung der unterschiedlichen Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer und für die Sicherheit im Stadtbezirk Feuerbach im Einsatz. Die Polizei setzte phasenweise einen Polizeihubschrauber und ein UAS (Unmanned Aerial System) ein. Personen des mutmaßlich linken Spektrums zündeten kurzzeitig pyrotechnische Gegenstände und bewarfen Einsatzkräfte mit Eiern. Ein Redner der Kundgebung auf dem Wilhelm-Geiger-Platz wurde mit einer Flüssigkeit aus einer Wasserflasche bespritzt. Bei Kontrollen im Vorfeld hatten zwei Personen Einhandmesser und zwei weitere Pfefferspray mitgeführt. Zudem hatten mehrere Personen Vermummungsmaterial, beispielsweise Schals, bei sich.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/