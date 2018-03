Polizeipräsidium Stuttgart / Psychisch auffällige Person - Zeugen ...

Psychisch auffällige Person - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Ein offensichtlich geistig verwirrter 35-jähriger Mann hat sich am Samstagnachmittag (24.03.2018) an der Planie im Bereich Altes Schloss vor langsam fahrende Fahrzeuge gelegt und dort auch mit der Faust auf Fahrzeuge eingeschlagen. Gegen 16.00 Uhr hatten dies mehrere Passanten der Polizei über Notruf mitgeteilt. Kurze Zeit später konnten Polizeibeamte den Mann am Berliner Platz / Liederhalle feststellen, nachdem er im Bereich der Planie in ein vorbeifahrendes Auto gestiegen und vom Fahrer ungewollt durch den Planietunnel mitgenommen worden war. Der 35-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Polizei bittet, dass sich Zeugen der Vorfälle, insbesondere gegebenenfalls geschädigte Autofahrer, beim Polizeirevier1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 melden.

