Polizeipräsidium Stuttgart / Rabiate Trickdiebe erbeuten Bargeld ...

Rabiate Trickdiebe erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagvormittag (07.10.2018) in einer Bar an der Eberhardstraße einen Kellner bestohlen und ihn anschließend geschlagen. Die Unbekannten betraten gegen 11.00 Uhr nacheinander die Bar. Im Laufe ihres Aufenthalts fragte einer der Täter den 19 Jahre alten Kellner, ob er einen 50 Euroschein bekommen könne, um diesen zu fotografieren. Nachdem der 19-Jährige den Schein ausgehändigt hatte, wollte ihn der Unbekannte in der Folge trotz mehrfacher Aufforderung nicht wieder zurückgeben. Sein Komplize nutzte die Streitigkeiten und stahl aus einer Schublade an der Theke 90.- Euro. Als beide die Bar verlassen wollten, schlug einer der Täter auf den 19-Jährigen ein, der sich den Tätern in den Weg gestellt hatte. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Marktstraße. Laut dem Kellner waren beide zirka 19 Jahre alt. Einer der Täter war etwa 175 Zentimeter groß, hatte schwarze glatte nackenlange Haare und ein südeuropäisches Aussehen. Er trug eine lange dunkle Jacke, eine blaue Jeanshose und Airmax-Turnschuhe. Sein Komplize war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, schlank und hatte dunkle lockige Haare, die an der Seite rasiert waren. Er hatte ein arabisches Aussehen und trug eine hüftlange dunkle Jacke, eine dunkle Hose, einen weißen Pullover und knöchelhohe Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich beim Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

