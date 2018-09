Polizeipräsidium Stuttgart / Radfahrer zusammengestoßen und ...

Radfahrer zusammengestoßen und schwer verletzt

Stuttgart-Mitte - Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer sind am Donnerstagmorgen (06.09.2018) an der Planie ein 57-jähriger Mann leicht und ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Der 57-Jährige fuhr gegen 07.35 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Schlossplatz vor dem Neuen Schloss in Richtung Altes Schloss und wollte nach links in Richtung Charlottenplatz abbiegen. Dabei stieß er mit dem 52 Jahre alten Radfahrer zusammen, der von der Königstraße in Richtung Charlottenplatz unterwegs war. Offenbar behinderte ein Bauzaun die Sicht der beiden Radfahrer. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den 52-Jährigen in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

