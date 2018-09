Polizeipräsidium Stuttgart / Radfahrerin bei Unfall verletzt

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen - Bei einem Verkehrsunfall hat sich eine 41 Jahre alte Fahrradfahrerin am Freitag (21.09.2018) in der Ludwigsburger Straße schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um Radlerin und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Fahrradfahrerin fuhr gegen 12.15 Uhr entgegen der Fahrrichtung auf dem Gehweg der Ludwigsburger Straße in Richtung Kelterplatz. Auf Höhe einer Tankstelle bog ein 33 Jahre alter Fahrer eines Audis auf das Gelände ein und übersah offensichtlich die ihm entgegenkommende Radlerin. Die Frau trug bei dem Unfall einen Fahrradhelm, wodurch mutmaßlich noch schlimmere Folgen verhindert wurden.

