Polizeipräsidium Stuttgart / Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Eine 29-jährige Frau ist am frühen Sonntagmorgen (09.09.2018) gegen 03.35 Uhr an der Eberhardstraße von drei bislang unbekannten Männern angegangen worden. Zunächst drückte sie einer der Männer in einer Seitengasse gegen die Hauswand, bedrohte sie und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem in der Folge zwei weitere Männer hinzukamen und sie bedrängten, händigte sie mehrere Hundert Euro aus. Anschließend flüchteten die Täter. Sie sind alle 20 - 30 Jahre alt, hatten dunkle kurze Haare und ein arabisches Aussehen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/