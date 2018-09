Polizeipräsidium Stuttgart / Raub - Zeugen gesucht

Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Ein unbekannter Täter hat in den frühen Sonntagmorgenstunden (16.09.2018) in der Olgastraße einen 33 Jahre alten Mann geschlagen und beraubt. Der Geschädigte befand sich gegen 05.15 Uhr allein im Bereich des Katharinenplatzes, als der Unbekannte an ihn herantrat, Geld forderte und ins Gesicht schlug. Danach entwendete der Täter ihm die Geldbörse, in der sich eine geringe Menge Bargeld, Ausweisdokumente sowie eine Kreditkarte befanden. Täterbeschreibung: 35 bis 40 Jahre alt, soll Marokkaner sein, circa 190 Zentimeter groß, kurze schwarze Haare mit Sidecut, muskulös, bekleidet mit blauem Kurzarmhemd und Jeanshose. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

