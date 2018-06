Polizeipräsidium Stuttgart / Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang - Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Sonntag (03.06.2018) in der Förstlerstraße zwischen 12.00 Uhr und 07.30 Uhr einen gelben Roller der Marke "Daelim" vom Typ "Tapo" gestohlen. Der Roller mit dem amtlichen Kennzeichen "204 ORH" war durch ein eingerastetes Lenkradschloss gesichert. Die Täter überwanden auf unbekannte Weise das Schloss und stahlen das Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

