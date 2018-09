Polizeipräsidium Stuttgart / Rollerdiebe unterwegs

Rollerdiebe unterwegs

Zuffenhausen, Rot und FreibergStuttgart - Zwischen Donnerstag (30.08.2018) und Samstag (01.09.2018) haben bislang unbekannte Täter drei Motorroller verschiedener Marken, die in der Ludwigsburger-, der Zabergäu- und der Suttnerstraße abgestellt waren, gestohlen. In der Wallensteinstraße, der Mönchsberg- sowie der Fleiner Straße blieb es bei drei weiteren Rollern beim Versuch. An den gestohlenen Zweirädern waren die Versicherungskennzeichen 570 UNY, 477 UMD und 113 AEO angebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier in Zuffenhausen zu melden.

