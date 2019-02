Polizeipräsidium Stuttgart / Rollerfahrer gerät mit Autofahrer in ...

Rollerfahrer gerät mit Autofahrer in Streit - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost - Offenbar aufgrund der jeweiligen Fahrweise des anderen ist ein unbekannter Rollerfahrer am Mittwochnachmittag (27.02.2019) mit einem 56 Jahre alten Autofahrer in der Hackstraße in Streit geraten. Der Rollerfahrer und der 56-Jährige standen gegen 17.00 Uhr auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Raitelsberg in Fahrtrichtung Innenstadt, als der Rollerfahrer gegen das Dach und die Seitenscheibe der Fahrertür schlug. Als der 56-Jährige die Seitenscheibe herunterdrehte, griff der Unbekannte nach dem Autofahrer, was der 56-Jährige aber abwehren konnte. Daraufhin schlug der Rollerfahrer den Lenker gegen das Auto. Als der 56-Jährige ausstieg, um nach dem entstandenen Schaden zu schauen, stieg auch der Rollerfahrer ab, nahm seinen Helm herunter und schlug damit dem 56-Jährigen ins Gesicht. Anschließend stieg der Unbekannte wieder auf seinen Roller und fuhr davon. Laut dem 56-Jährigen soll der Rollerfahrer etwa 30 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß sein. Er hatte eine kräftige Figur, ein südländisches Aussehen, dunkle kurze Haare sowie einen Oberlippen- und Kinnbart. Er trug eine schwarze Steppweste, ein weißes Shirt sowie einen weiß-roten Helm. Er war mit einem weißen Roller mit schwarzen Karosserieteilen unterwegs. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Schaden am Auto beträgt nach ersten Schätzungen rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

