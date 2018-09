Polizeipräsidium Stuttgart / Rollerfahrerin schwer verletzt

Rollerfahrerin schwer verletzt

Stuttgart-Mitte - -Mitte Rollerfahrerin schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall in der Kernerstraße ist am Montagabend (10.09.2018) eine 26-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Eine 27-jährige Mini-Fahrerin war mit ihrem Auto gegen 19.10 Uhr in der Kernerstraße in Richtung Werastraße unterwegs, als sie sich entschied, auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei übersah sie die unmittelbar hinter ihr in gleicher Richtung fahrende Rollerfahrerin. Die 26-Jährige versuchte zwar noch mit ihrem Roller auszuweichen, stürzte jedoch und stieß mit dem Pkw zusammen. Bei dem Aufprall verletzte sich die Rollerfahrerin schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

