Polizeipräsidium Stuttgart / Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart - Wangen - Ein Leichtverletzter und zirca 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend (02.06.2018) an den Otto-Konz-Brücken, Ecke Am Westkai, ereignet hat. Ein 43 Jahre alter Mann befuhr gegen 19:30 Uhr mit seinem schwarzen Toyota Aygo die Otto-Konz-Brücken in Fahrtrichtung Hafenbahnstraße. An der Kreuzung zur Straße Am Westkai kollidierte er mit einer von rechts kommenden grauen Mercedes-C-Klasse, die von einem 31-jährigen Mann gelenkt wurde. Der Fahrer des Toyota wurde hierbei leicht verletzt und begab sich selbst zu einem Arzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten gaben jeweils an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Unmittelbar hinter dem Mercedes soll ein orangefarbenes Fahrzeug gefahren sein. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 entgegen.

