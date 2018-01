Polizeipräsidium Stuttgart / Schleiffahrzeug entgleist

Schleiffahrzeug entgleist

Stuttgart-Bad Cannstatt - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag (10.01.2018) an der Kreuzung Pragstraße / Nordbahnhofstraße ein Schleiffahrzeug der Stuttgarter Straßenbahnen AG entgleist. Das Fahrzeug bog gegen 13.40 Uhr von der Nordbahnhofstraße in die Pragstraße ein, dabei sprang der hintere Teil des Wagens aus den Gleisen. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit Spezialfahrzeugen an, die Bergung dauerte bis 17.00 Uhr. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr, auch der Stadtbahnverkehr der Linien U12 und U13 war hiervon betroffen.

