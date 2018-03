Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft Stuttgart und ...

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Falschgeld beschlagnahmt - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte/ Neu-Ulm - Polizeibeamte haben am Dienstagabend (13.03.2018) an der Königstraße zwei 19-jährige Tatverdächtige festgenommen und mutmaßliches Falschgeld beschlagnahmt. Einer der Tatverdächtigen versuchte in einem Geschäft an der Königstraße mit einem falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen. Ein Angestellter bemerkte jedoch die Fälschung und rief die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen fest und fanden bei ihm selbst noch weitere Falsifikate. Ermittlungen führten auf die Spur eines weiteren 19-Jährigen. Die Ermittler fanden bei diesem 77 gefälschte 50-Euro Scheine. Bei der anschließenden Durchsuchung eines angemieteten Hotelzimmers in Ulm beschlagnahmten die Beamten neben 29 weiteren Falsifikaten auch rund 250 Gramm Marihuana. Das Hotelzimmer selbst war ebenfalls mit drei 50 Euro Falsifikaten bezahlt worden. Sowohl der deutsche als auch der australische Staatsangehörige wurden am Mittwochnachmittag (14.03.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass von Haftbefehlen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Gegen den 19-jährigen Australier der mit Falschgeld bezahlen wollte, wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei seinem deutschen Komplizen bestätigte der Haftrichter den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

