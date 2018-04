Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und ...

Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Stuttgart geben bekannt: Festnahmen nach Ladendiebstahl - Ein Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Montag (16.04.2018) drei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 15, 16 und 19 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, gemeinschaftlich zwei Uhren, eine Jacke und ein Ladekabel in einem Ladengeschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Die Tatverdächtigen betraten gegen 18.45 Uhr das Geschäft, steckten die Gegenstände im Wert von rund 130 Euro ein und verließen den Laden ohne zu bezahlen. Ein 40 Jahre alter Mitarbeiter hielt die Tatverdächtigen an, bat sie in sein Büro und alarmierte die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten wehrte sich der 19-Jährige gegen die Personalienfeststellung so heftig, dass ein 30 Jahre alter Polizist Verletzungen erlitt. Darüber hinaus beleidigte der Tatverdächtige die Beamten mehrmals. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen wurden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der 19 Jahre alte syrische Staatsbürger ist am Dienstag (17.04.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl.

