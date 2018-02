Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Dieb bedroht Zeugen - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (26.02.2018) einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der offenbar versucht hatte, zuvor Rauschgift an einen 39-Jährigen zu verkaufen. Die Beamten wollten die die beiden Männer gegen 15.00 Uhr am Leonhardsplatz kontrollieren, als der 39-Jährige ein Klemmtütchen mit Marihuana auf den Boden fallen ließ. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten beim 26-Jährigen insgesamt sechs Klemmtütchen mit Marihuana sowie mutmaßliches Dealergeld. Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 26-Jährige wurde im Laufe des Dienstags (27.02.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

