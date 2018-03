Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Ost - Polizeibeamte haben am Dienstag (13.03.2018) in einer Wohnung im Stuttgarter Osten einen 25 Jahre alten mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen. Ermittlungen führten auf die Spur des Mannes. Die Beamten fanden in dessen Wohnung rund 60 Gramm Cannabis, Kleinstmengen an Marihuana und Kokain sowie weitere Beweismittel. Der 25-jährige Deutsch-Afghane, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, ist am Mittwoch (14.03.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt worden, der Haftbefehl erließ.

