Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben in der Nacht auf Sonntag (18.03.2018) in der Calwer Straße einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der offenbar versuchte, einer 34 Jahre alten Frau den Inhalt ihrer Handtasche zu stehlen. Die 34-Jährige verständigte gegen 23.55 Uhr die Polizei, da sie bemerkt hatte, wie der Tatverdächtige mehrfach versuchte, den Reißverschluss ihrer Handtasche zu öffnen, in der sich unter anderem Geldbeutel und Mobiltelefon befanden. Als sie ihn darauf ansprach, beleidigte er sie und entfernte sich einige Meter. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe fest. Der polizeibekannte gambische 23-Jährige, der offenbar keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Sonntag mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

