Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Streit mit Flasche schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben in der Nacht auf Freitag (13.04.2018) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 36-Jährigen in einer Gaststätte am Leonhardsplatz mit einer abgebrochenen Flasche verletzt zu haben. Zwischen den beiden Männern kam es in den frühen Morgenstunden in der Gaststätte offenbar zum Streit, in dessen Verlauf der 29-Jährige den 36 Jahre alten Mann mit einer abgebrochenen Flasche am Hals verletzte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 29-Jährigen vor der Gaststätte fest. Rettungskräfte versorgten beide Kontrahenten. Der 29-jährige deutsche Staatsangehörige wird am Freitag mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/