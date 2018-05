Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Offenbar gefälschte Eintrittsbänder verkauft - Drei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Freitagabend (11.05.2018) einen 38 Jahre alten Mann sowie zwei 22 und 31 Jahre alte Frauen festgenommen, die im Verdacht stehen, auf dem Stuttgarter Frühlingsfest gefälschte Eintrittsbänder verkauft zu haben. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachteten die drei Tatverdächtigen gegen 18.30 Uhr, wie sie vor einem Festzelt Eintrittsbänder an die Besucher verkauften. Alarmierte Polizeibeamte nahmen das Trio anschließend fest und beschlagnahmten 15 offenbar gefälschte Bänder. Bei der Festnahme leistete der 38-jährige Tatverdächtige Widerstand. Nachfolgende Ermittlungen führten auf die Spur eines weiteren 35 Jahre alten Komplizen. Beim Versuch, den Tatverdächtigen gegen 00.10 Uhr an einem Hotel in Stuttgart festzunehmen, flüchtete dieser mit einem Audi A 6 in unbekannte Richtung. Ein 47 Jahre alter Polizeibeamter, der den Tatverdächtigen an der Flucht hindern wollte, musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des 35-Jährigen, der zuletzt am Samstagnachmittag (12.05.2018) im Raum Köln gesehen wurde. Im Zimmer des Flüchtigen sowie in einem Mietwagen fanden die Ermittler weitere, mutmaßlich gefälschte, Eintrittsbänder. Der 38-jährige türkische Staatsangehörige sowie die 21 Jahre alte Österreicherin und die 31 Jahre alte Deutsche wurden am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an.

