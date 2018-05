Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Exhibitionist in Haft

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Sonntagmittag (13.05.2018) in der Klett-Passage einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Passanten beleidigt und sich vor ihnen entblößt zu haben. Beschäftigte eines Verkehrsbetriebs hatten gegen 12.20 Uhr beobachtet, wie der Tatverdächtige Frauen angesprochen und offenbar angepöbelt hatte. Als ihn die 30, 60 und 62 Jahre alten Mitarbeiter daraufhin ansprachen, beleidigte er sie zunächst lautstark und holte dann sein Geschlechtsteil aus der Hose und wedelte damit herum. Auch die alarmierten Polizeibeamten beleidigte der Mann. Der einschlägig polizeibekannte italienische Tatverdächtige wurde am Montag (14.05.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

