Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Taschendiebe in Haft

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Samstagabend (02.06.2018) in einem Geschäft an der Königstraße zwei 19 und 31 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Waren gestohlen zu haben. Zwei Ladendetektive hatten die beiden Tatverdächtigen gegen 18.40 Uhr beobachtet, wie sie in dem Geschäft einen Rucksack aus der Auslage nahmen und verschiedene Bekleidungsstücke und mehrere teils hochwertige Sonnenbrillen im Gesamtwert von über 1.600 Euro in diesen Rucksack und in einen Einkaufskorb packten. Anschließend verließen beide getrennt das Geschäft, wurden jedoch von den Ladendetektiven angehalten und ins Büro gebracht. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden fest. Im Auto des 19-Jährigen fanden sie neuwertige Sportschuhe, sieben Sonnenbrillen und Kopfhörer, die vermutlich ebenfalls gestohlen waren. Die beiden rumänischen Tatverdächtigen wurden am Sonntag (03.06.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen beide Tatverdächtigen, den Haftbefehl gegen den 19-Jährigen setzte er jedoch gegen Auflagen außer Vollzug. Der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

