Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Erpressung - 27-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt - Polizeibeamte haben am Freitagabend (01.06.2018) in der James-F.-Byrnes-Straße einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Aufgrund eines Hinweises hielten die Beamten Ausschau nach einer Gruppe Jugendlicher, die sich gegen 21.55 Uhr in der James-F.-Byrnes-Straße in der Nähe eines Jugendtreffs aufhalten sollte. Die Gruppe, die zunächst vor den Beamten fliehen wollte, konnte gestoppt und kontrolliert werden. Ein Zeuge hatte den 18-Jährigen beobachtet, wie er kurz vor der Kontrolle mehrere Gegenstände in einem nahen Gebüsch ablegte. Dort wurden die Beamten schließlich fündig: der Mann hatte dort wohl mehrere Tütchen verkaufsfertig verpackte Drogen abgelegt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs beschlagnahmten die Beamten weiteres Rauschgift in nicht geringer Menge und Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Während der Kontrolle der Personengruppe, die sich äußerst renitent verhielt, wurden zwei Streifenwagen beschädigt. Der 18 Jahre alte Mann mit deutscher und kasachischer Staatsbürgerschaft ist am Samstag (02.06.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt worden, welcher Haftbefehl erließ.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/