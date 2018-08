Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (16.08.2018) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz ein Paar Schuhe gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige hatte sich gegen 18.05 Uhr in einem Schuhgeschäft innerhalb des Einkaufszentrums aufgehalten und dort offenbar ein Paar Schuhe im Wert von rund 45 Euro in seine Sporttasche gesteckt. Als er das Geschäft verlassen wollte ohne die Schuhe zu bezahlen, löste die Warensicherungsanlage am Eingang aus. Eine 51-jährige Mitarbeiterin folgte dem Tatverdächtigen und brachte ihn ins Büro. Da der 39-Jährige mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit keinen festen Wohnsitz hat und zudem bereits mehrfach mit Ladendiebstählen polizeilich aktenkundig ist, wird er am Freitag (17.08.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

