Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte / -Bad Cannstatt - Beamte der Fahrradstaffel haben am Mittwoch (22.08.2018) zwei 22 und 32 Jahre alte Männer festgenommen, welche im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten die Männer gegen 19.45 Uhr am Rotebühlplatz und fanden im Rucksack des 22-Jährigen etwa 26 Gramm Marihuana sowie eine Feinwaage. Der polizeibekannte 32-Jährige ging zunächst flüchtig und konnte schließlich gegen 23.15 Uhr im Bereich der Uhlandstraße festgenommen werden. Bei einer Nachschau in der Wohnung des 22-Jährigen in Stuttgart-Bad Cannstatt, stellten die Beamten weiteres Marihuana, Ecstasy-Tabletten sowie mehrere hundert Gramm an vermeintlichem Amphetamin sicher. In der Wohnung des Komplizen in Stuttgart-Mitte konnten ebenfalls Kleinmengen an Marihuana und typisches Verpackungsmaterial aufgefunden werden. Die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden am Donnerstag (23.08.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

