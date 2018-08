Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt - Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag (26.08.2018) in der Waiblinger Straße zwei mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 36 und 44 Jahren festgenommen. Die Beamten kontrollierten gegen 16.30 Uhr einen Seat Leon im Bereich einer dortigen Tankstelle. Dabei fanden sie ein Klemmtütchen Amphetamin und 450 Euro mutmaßliches Dealergeld. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Tatverdächtigen kurz zuvor erfolglos versucht hatten, von einem unbekannten 43-Jährigen zirka 1 Kilogramm Amphetamin zu kaufen. Der Unbekannte hatte hierfür von den Beiden bereits 2.500 Euro Bargeld erhalten. Nach den bisherigen Ermittlungen ist jedoch davon auszugehen, dass er dabei nie vorhatte, tatsächlich Betäubungsmittel zu veräußern. Der 43 Jahre alte deutsche vermeintliche Verkäufer wurde wegen des Verdachts des Betruges festgenommen und am Montag (27.08.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

