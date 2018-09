Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mann beraubt - Täter festgenommen

Stuttgart-Mitte - Drei Männer haben am Freitagabend (21.09.2018) einen 25-jährigen Mann in der Stuttgarter Innenstadt beraubt. Der Geschädigte befand sich gegen 23.00 Uhr auf der Königstraße als die Tätergruppe an ihn herantrat. Während ein Täter den Mann festhielt, schlugen ihm die beiden Mittäter mit den Fäusten ins Gesicht. Dabei wurde dem 25-Jährigen der Rucksack entrissen. Drei Zeugen, die die Tat beobachtet hatten, informierten eine in der Nähe befindliche Streifenbesatzung, die kurz darauf die drei flüchtigen Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen konnte. Den geraubten Rucksack hatten sie kurz vor der Festnahme weggeworfen. Die festgenommenen deutschen Staatsangehörigen im Alter von 19 und 23 Jahren, sowie der 21-jährige kosovarische Mittäter, werden am Samstag (22.09.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/