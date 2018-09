Polizeipräsidium Stuttgart / - Staatsanwaltschaft und Polizei ...

- Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt - Rabiater Freier festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte konnten am Samstagabend (22.09.2018) gegen 18.15 Uhr einen 21-Jährigen festnehmen, der zuvor in einem Laufhaus in der Leonhardstraße mit dem Dirnenlohn flüchten wollte. Offenbar versuchte der Mann nach erbrachter Leistung den bereits entrichteten Dirnenlohn an sich zu nehmen und das Etablissement wieder zu verlassen. Hierbei kam es zu einem Gerangel mit der Prostituierten, die dadurch leicht verletzt wurde. Der hinzugerufene Sicherheitsdienst konnte den Tatverdächtigen überwältigen und anschließend der Polizei übergeben. Der 21-jährige Gambier wurde nach erfolgter Haftrichtervorführung am 23.09.2018 in die JVA Stuttgart eingeliefert.

