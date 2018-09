Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (22.09.2018) einen 54 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, jeweils in der Nacht auf den 24.07.2018, den 25.07.2018 und den 11.08.2018 in der Gerberstraße und in der Nesenbachstraße insgesamt drei BMW angezündet zu haben (siehe Pressemitteilungen vom 25.07.2018 und 11.08.2018). Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl gegen den italienischen Staatsangehörigen. Die Ermittler nahmen den Mann am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr fest. Ein Richter setzte den Haftbefehl in Vollzug. Erst im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass bei dem Brand am 11.08.2018 ein Gebäudeschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden war. Zudem erlitten zwei Hausbewohner, eine 33-jährige Frau und ein 35 Jahre alter Mann, durch das Einatmen der Rauchgase leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf über 100.000 Euro.

