Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (22.09.2018) einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Marktstraße Kleidung gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 13.15 Uhr, wie dieser mit mehreren Kleidungsstücken eine Umkleidekabine aufsuchte. Als der Detektiv die Kabine im Anschluss überprüfte, stellte er fest, dass der Tatverdächtige offenbar Sicherungsetiketten von Kleidungsstücken entfernt hatte. Daraufhin hielt der Detektiv den Tatverdächtigen gemeinsam mit einem Kollegen fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der polizeibekannte deutsche Staatsangehörige wurde noch am Sonntag (23.09.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/