Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitente Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Dienstag (25.09.2018) einen 29 Jahre alten Mann und eine 35 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht stehen in einem Geschäft an der Eberhardstraße mehrere Parfüms gestohlen zu haben. Die beiden betraten gegen 18.30 Uhr den Laden, steckten mehrere Parfums ein und verließen ihn, ohne zu bezahlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv sprach die beiden auf der Straße an und wollte sie aufhalten. Der 35-Jährigen gelang zunächst die Flucht, während der 29-Jährige trotz heftiger Gegenwehr mit Hilfe von couragierten Passanten festgehalten werden konnte. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen fest und fahndeten erfolgreich nach der 35-Jährigen. Der 29-jährige amerikanische Staatsbürger wird am Dienstag (26.09.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Die Frau wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

