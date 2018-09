Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher illegaler Arzneimittelhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (26.09.2018) am Rotebühlplatz einen Mann im Alter von 41 Jahren festgenommen, der im Verdacht steht, illegal mit Arzneimitteln zu handeln. Die Beamten durchsuchten den Mann gegen 16.10 Uhr im Rahmen einer Personenkontrolle und fanden eine große Anzahl an diversen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Weiterhin trug der Mann mehrere Arzneimittelrezepte bei sich, die mutmaßlich gefälscht sind. Die Beamten nahmen den Mann fest. Der türkische Tatverdächtige wird am Donnerstag (27.09.2018) mit Antrag auf Erlass eines Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

