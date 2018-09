Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Überfall auf Spielcasino - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.09.2018) einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen sowie seinen 46 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen festgenommen. Beide stehen im Verdacht, am 11.06.2018 an einem Überfall auf ein Spielcasino an der Eberhardstraße beteiligt gewesen zu sein (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 11.06.2018). Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 24-Jährigen sowie seines Komplizen, der sich nach der Tat zunächst als Opfer, den der Täter mit einem Messer bedrohte, ausgab. Polizeibeamte nahmen am Mittwochnachmittag zunächst den 46-Jährigen und anschließend den 24 Jahre alten Tatverdächtigen in Bad Cannstatt fest. In der Wohnung des 24-Jährigen fanden die Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Der 24 Jahre alte Bulgare und sein 46 Jahre alter türkischer Komplize werden im Laufe des Donnerstags (27.09.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

