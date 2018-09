Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (28.09.2018) einen 45-jährigen Mann festgenommen, der offenbar versucht hatte, in einen Keller eines an der Weberstraße gelegenen Wohn- und Geschäftsgebäudes einzusteigen. Ein aufmerksamer Passant beobachtete gegen 16.20 Uhr den Mann, wie er mit einer Eisenstange ein Kellerfenster einschlug und verständigte die Polizei. Der offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann konnte noch am Tatort festgenommen werden. Der 45-jährige polnische Staatsangehörige wird am 29.09.2018 mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

