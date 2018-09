Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Streit um Parkplatz endete in Schlägerei

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben am Samstagabend (29.09.2018) zwei 31-jährige Zwillinge vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 25 Jahre alten Mann geschlagen zu haben. Offenbar eskalierte gegen 20:05 Uhr ein Streit um einen Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße, in dessen Verlauf die Brüder ihren Kontrahenten zu Boden schlugen und anschließend mehrfach gegen seinen Kopf und Körper traten. Erst nachdem Passanten hinzukamen, ließen sie vom Opfer ab. Der 25-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Die 31-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen werden am 30.09.2018 mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

