Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Trickdiebin festgenommen

Stuttgart-Mitte - Ein 27 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Samstag (06.10.2018) gegen 02.00 Uhr in der Weberstraße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Zwei Frauen tanzten den 27-Jährigen auf der Straße an und entwendeten ihm dabei seine Geldbörse mit Bargeld von mehreren Hundert Euro sowie 50 Schweizer Franken. Bei der Fahndung konnte eine 50-Jährige als Tatverdächtige festgenommen werden, ihre Komplizin ist flüchtig. Die 50-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

