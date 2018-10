Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagnachmittag (07.10.2018) in der Klett-Passage einen 49 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Ladendiebstahl begangen und sich gegen das Festhalten durch Personal gewehrt zu haben. Der 49-Jährige steckte offenbar in einem Kiosk im Hauptbahnhof eine Schachtel Zigaretten ein und verließ ihn, ohne diese zu bezahlen. Eine 65-jährige Verkäuferin folgte ihm und stellte sich ihm in der Klett-Passage in den Weg. Der Tatverdächtige stieß die Frau zu Boden und ging weiter, zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn wenig später fest. Der einschlägig polizeibekannte angolanische Staatsangehörige wird am Montag (08.10.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

