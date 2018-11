Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vergewaltigung offenbar vorgetäuscht

Stuttgart-Mitte - Die von einer 20 Jahre alten Frau am Freitagabend (09.11.2018) bei der Polizei angezeigte Vergewaltigung im Stadtgarten war offenbar vorgetäuscht (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 10.11.2018). Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen und Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben sich Ungereimtheiten zwischen der Aussage der 20-Jährigen und den gesicherten Spuren. In einer Nachvernehmung am Mittwoch (14.11.2018) räumte die Frau, bei der Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorliegen, schließlich ein, die Vergewaltigung vorgetäuscht zu haben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat.

