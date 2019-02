Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drogen in Wohnung - 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (23.02.2019) zwei 23 und 24 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Drogen gehandelt zu haben. Zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 25 und 46 Jahren, denen ebenfalls vorgeworfen wird, mit Drogen gehandelt zu haben, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten kontrollierten die vier Tatverdächtigen gegen 00.55 Uhr unabhängig voneinander in der Nähe einer Diskothek und fanden jeweils mehrere Portionseinheiten Rauschgift. Ein 23 Jahre alter Passant versuchte, die Kontrolle der beiden 23-jährigen und 46-jährigen Tatverdächtigen zu verhindern und leistete dabei Widerstand. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 23 Jahre alte Gambier und der 24 Jahre alte Türke wurden am Samstag dem zuständigen Richter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle in Vollzug setzte.

