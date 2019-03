Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Passant beraubt - zwei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Ost - Polizeibeamte haben am Dienstag, 05.03.2019, und am Dienstag, 12.03.2019, zwei 20 und 39 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, am 02.03.2019 in der Hackstraße einen 28 Jahre alten Mann geschlagen und beraubt zu haben (siehe Pressemitteilung vom 04.03.2019). Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 20-Jährige mit dem 28-Jährigen in der Hackstraße unterwegs. Dort hielt sich der 39-Jährige versteckt, er trat dann hervor und die beiden Tatverdächtigen beraubten gemeinsam den 28-Jährigen. Zunächst ermittelten die Beamten den 20-Jährigen, den sie in seiner Wohnung an der Hospitalstraße festnahmen. Die weiteren Ermittlungen führten dann zu dem 39-Jährigen, den die Ermittler am Dienstagmorgen in seiner Wohnung an der Schmidener Straße festnahmen. Die beiden einschlägig polizeibekannten deutschen Tatverdächtigen wurden mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/