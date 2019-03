Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vermisster 56-Jähriger gefunden

Stuttgart-Hedelfingen - Der 56 Jahre alte Mann, der seit Montagvormittag (18.03.2019) vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden (siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung vom 18.03.2019 und 19.03.2019). Bei der Absuche mit einem Polizeihubschrauber fanden die Beamten den Leichnam an einen Bachlauf in Hedelfingen. Die näheren Umstände, die zum Tod des 56-Jährigen führten, sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. An die Redaktionen: Die Polizei bittet die Redaktionen, das Bild des gesuchten Mannes nicht mehr zu veröffentlichen.

