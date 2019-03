Polizeipräsidium Stuttgart / Staatsanwaltschaft und Polizei ...

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Mittwoch (20.03.2019) einen 67 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, während eines rund neunmonatigen Aufenthaltes in einem Stuttgarter Hotel die Kosten nicht bezahlt zu haben. Der Tatverdächtige bezog gemeinsam mit einer bislang unbekannten Frau das Hotelzimmer im Juni letzten Jahres. Die monatlichen Hotelrechnungen beglich der Mann nicht und vertröstete das Hotelpersonal immer wieder mit Ausreden. Nach einer Anzeige des Geschäftsführers nahmen die Beamten den Mann am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in seinem Hotelzimmer fest. Bislang beläuft sich die offene Rechnung auf über 17.000 Euro. Die Ermittlungen, auch zum Verbleib der unbekannten Frau, dauern an. Der deutsche, offensichtlich wohnsitzlose Tatverdächtige wurde im Laufe des Donnerstags (21.03.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

